Хуг назвал информацию о россиянах в миссии ОБСЕ спекуляцией

Александр Хуг (фото - osce.org)

commenthover

Первый заместитель главы миссии ОБСЕ рассказал о количестве россиян-наблюдателей

Реклама

Реклама

Утверждение о значительной численности россиян в специальной мониторинговой миссии ОБСЕ – спекулятивные. Об этом заявил в интервью Укринформу первый заместитель главы миссии ОБСЕ Александр Хуг.

"Хочу отдельно прокомментировать некоторые спекуляции относительно стран происхождения сотрудников миссии. Ведь раньше распространялась необъективная информация о подавляющем количестве наблюдателей из России. На сегодня таких 37. Но наибольший контингент представлен Соединенными Штатами – 60", - отметил Хуг.

По его словам, в целом численность наблюдателей СММ на 50% представлена странами-членами Евросоюза.

"Сейчас миссия насчитывает более 700 наблюдателей по всей стране, плюс около 400 сотрудников из числа граждан Украины. Всего на сегодня в СММ работают 1214 человек", - уточнил Хуг.

В состав миссии ОБСЕ в Украине по состоянию на 4 апреля 2018 года входили 693 наблюдателя, из которых были 38 россиян.

Читайте также: Хуг рассказал о россиянах в миссии ОБСЕ и "козырянии" боевикам