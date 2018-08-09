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09.08.2018, 16:33

Хуг прокомментировал слив ФСБ досье наблюдателей ОБСЕ

Хуг прокомментировал слив ФСБ досье наблюдателей ОБСЕ - Фото
Хуг Александр

По словам замглавы миссии, ОБСЕ обратилась к немецкому телеканалу ARD за деталями из-за инцидента

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ОБСЕ в Украине обратилась к немецкому телеканалу ARD за деталями относительно предоставления достоверных фактов об утечке информации в миссии. Об этом на брифинге заявил заместитель главы миссии ОБСЕ Александр Хуг.

"Да, это правда, что мы обратились к телевизионному каналу ARD предоставить более подробную информацию для того, чтобы мы могли изучить более тщательно эти заявления и сообщения, которые появились в их программе. Мы раньше информировали, что одновременно запустили процесс установления фактов, это стандартная процедура, которая предусматривает запуск эффективных механизмов в миссии", - отметил Хуг.

Он уточнил, что пока нет никакой дополнительной информации по этому инциденту.

"Мы дали им (телеканалу, - ред.) четко понять, что нам нужна дополнительная информация, те данные, которые они транслировали в программе, в частности документы, которые демонстрировались в сюжете", - подчеркнул Хуг.

17 июля 2018 года сообщалось, что ФСБ выкрала досье наблюдателей ОБСЕ, которые находятся в Донбассе.

18 июля в ОБСЕ заявили, что обеспокоены ситуацией, связанной с возможной утечкой ФСБ данных досье наблюдателей.

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Теги: слив данных, фсб, обсе, александр хуг
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