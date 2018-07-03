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03.07.2018, 09:00

Наблюдатели ОБСЕ рассказали, что происходит на границе с Россией

Наблюдатели ОБСЕ рассказали, что происходит на границе с Россией - Фото
Александр Хуг (фото - osce.org)

Мандатом миссии не предусмотрены полномочия для проверки транспортных средств, которые пересекают границу, отметил первый замглавы СММ Александр Хуг

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Патрули специальной мониторинговой миссии ОБСЕ могут посещать неподконтрольный участок украинско-российской границы с Российской Федерацией, но с определенными ограничениями. Об этом заявил в интервью Укринформу первый заместитель главы миссии ОБСЕ Александр Хуг.

По его словам, боевики заранее получают информацию о прибытии ОБСЕ на границу с РФ.

Он добавил, что террористы не оказали ОБСЕ поддержки, необходимой для открытия постоянных представительств вблизи неконтролируемого участка границы с Российской Федерацией.

"Да, мы наблюдаем там передвижение автомобилей и людей. Однако то, что мы можем там увидеть, очень сильно контролируется. Это нельзя назвать независимым мониторингом, когда вооруженные лица требуют от нас, чтобы мы находились на определенном расстоянии от пунктов пропуска на границе", - подчеркнул Хуг.

Он объяснил, что мандатом миссии не предусмотрены полномочия для проверки транспортных средств, которые пересекают границу. "Например, если наблюдатели зафиксировали на границе автомобиль с закрытым грузовым отсеком, у нас нет никаких средств для открытия груза. Мы лишь можем констатировать, что зафиксировали грузовик с закрытым грузовым отсеком. Конечно, эти авто могут перевозить что угодно, но мы не знаем, что там внутри", - сказал Хуг.

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Первый замглавы миссии признал, что в публичном пространстве звучит много сообщений, что эти грузовики могут перевозить военное оборудование, а также вопросов, почему ОБСЕ об этом не сообщает. "Но у нас нет исполнительного мандата на такие инспекции", - отметил он.

26 марта 2018 года боевики потребовали от наблюдателей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ покинуть пункт пропуска Изварино, который находится на неконтролируемом участке украинско-российской границы.

                                                            

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Теги: админграница с Крымом, обсе, александр хуг
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