"Их смыли в унитаз": назвали имена российских наемников в ОРДО

Фото: скриншот видео

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За четыре года войны в ОРДО арестовали около 500 российских наемников, пишет росСМИ

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По состоянию на сегодня у боевиков террористической организации ДНР в подвалах находится более 500 россиян, от родственников которых ждут выкуп. Об этом говорится в материале российской Новой газеты.

"Сейчас, говорят, что за "дружеское решение" требуют от $50 тысяч. Некоторых …"закрыли" за то, что оказались не в то время не в том месте, перешли дорогу кому-то из местных начальников или стали ненужными свидетелями", - отмечается в сообщении.

По данным издания, "встречались даже такие фантастические обвинения, как шпионаж в пользу России".

Так называемый представитель российского гуманитарного фонда им. Святителя Тихона Виталий Чернышев заявил, что его боевики обвинили в шпионаже в пользу России.

"Поместили в ИВС. Били, надевали целлофановый пакет на голову, делали "ласточку" (связывали за спиной ноги с руками, - ред.), сломали ребра, размозжили пальцы на ноге, выбили стволом пистолета зубы, сделали сотрясение мозга. Пытал меня в 410-м кабинете МГБ мой старый знакомый Сергей Куркчи с позывным "Грек", с которым у меня случился конфликт в Донецке весной 2014 года", - сказал он.

Источник в так называемом союзе добровольцев Донбасса (только через СДД в горячую точку отправлялось воевать более 10 тысяч россиян) утверждает, что россиян в застенках ДНР сегодня находятся более 500 человек.

Собеседник в СДД подчеркнул, что власти РФ не предпринимают ради освобождения россиян никаких действий. "Они — вне закона. Как только эти парни перешли границу, их просто смыло в унитаз".

Источники издания назвали имена нескольких российских наемников, находящихся сегодня за решеткой в ОРДО: Апанасов Владимир (родился 24.03.1997 в Ростовской области), воевал с марта по ноябрь 2015 года; Котов Кирилл (родился 18.08.1987 в г. Пенза); Наумов Кирилл (родился 08.10.1993 в г. Петропавловск-Камчатский), служил с 2015 по 2016 год в подразделении "Восток". Срок семь с половиной лет.

Видео, которое было взято с флеш-диска, захваченного украинскими военными в качестве "трофея", подтверждает участие наемников ЧВК Вагнера в боях за Дебальцево зимой 2014-2015 годах.

2 июня 2018 года СБУ опубликовала очередные записи перехваченных разговоров российских террористов из ЧВК Вагнера.