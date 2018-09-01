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01.09.2018, 10:52

Инспектор СИЗО в Киеве поставлял наркотики заключенным - полиция

Инспектор СИЗО в Киеве поставлял наркотики заключенным - полиция - Фото
Фото: НПУ

Должностному лицу грозит до 10 лет лишения свободы

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В Киеве задержали инспектора отдела режима и охраны одного из СИЗО, который, как подозревают, продавал наркотики заключенным. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Отмечается, что во время санкционированного обыска в квартире задержанного обнаружили более килограмма предположительно каннабиса и деньги.

Во время обысков в рабочем кабинете подозреваемого и камерах его сообщников из числа задержанных изъяли мобильные телефоны, которые использовались для координации действий по передаче наркотиков, сообщил начальник ГУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко.

По факту начато уголовное производство по статье - незаконное производство, изготовление, приобретение, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Должностному лицу грозит до 10 лет лишения свободы.

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Теги: сизо, наркотики
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