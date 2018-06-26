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26.06.2018, 16:12

Иранского шпиона в Харькове осудили на 11 лет

Иранского шпиона в Харькове осудили на 11 лет - Фото
Наручники, арест, тюрьма

Иностранец пытался купить научные исследования в военной сфера

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Орджоникидзевский районный суд Харькова приговорил иностранца к 11 годам лишения свободы за шпионаж. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

По данным Радио Свобода, речь идет об аспиранте кафедры биомедицинских технологий Харьковского авиационного института Али Джадуея.

В прокуратуре заявили, что СБУ получила информацию о гражданине Ирана в августе 2016 года. По версии украинских правоохранителей, 30-летний аспирант встречался с сотрудником научного учреждения, одно из направлений работы которого - исследования в военной сфере.

Во время встреч он пытался получить информацию, которая содержит государственную тайну. По данным прокуратуры, иностранец договорился с научным сотрудником, что тот продаст ряд научных работ.

Правоохранители отмечают, что научный сотрудник сообщил об этом украинским спецслужбам, после чего аспиранта задержали. Последний отвергает обвинения, но собранные на стадии досудебного расследования доказательств сочли достаточными для вынесения приговора.

В апреле в Киеве по подозрению в шпионаже в пользу государства-агрессора России задержан работник одного из стратегических предприятий Минобороны. 

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Теги: Харьков, шпионаж, иранский шпион
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