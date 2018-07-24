Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
24.07.2018, 11:39

Из колонии в Житомирской области сбежали двое заключенных: фото

Из колонии в Житомирской области сбежали двое заключенных: фото - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Полиция области объявила в розыск осужденных 1968 и 1987 годов рождения

Реклама
Реклама

В Житомирской области из-под стражи сбежали двое заключенных, отбывающих наказание в Бердичевском исправительном центре №108. В полиции сообщили - объявлен розыск.

Анатолий Карпец, осужденный за умышленное нанесение тяжких телесных повреждений, сбежал во время исправительных работ в Романовском районе области 23 июля около 11:00.

Также ночью 24 июля в Бердичевское отделение полиции сообщили о побеге Моргошии Манучара. Он отбывал наказание за разбой.

Портал "Бердичев BIZ"  опубликовал фотографии сбежавших осужденных с короткой информацией о них. 

Предварительно правоохранители инкриминируют им ст. 390 УК - уклонение от отбывания наказания в виде ограничения свободы и в виде лишения свободы.

17 июля из одесской Южной исправительной колонии №51 сбежали трое заключенных. Их поймали.

Читайте также
Спасти журналиста Бабченко: хроника спецоперации СБУ 30.05.2018Тема дня. Что заставило 19-летнюю студентку покончить с собой 19.02.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: беглецы, тюрьма, заключенные, житомирская область, колония, бердичев
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Савченко отказалась от "детектора лжи": не понравились вопросы
Политика Савченко отказалась от "детектора лжи": не понравились вопросы
Основательница FEMEN Оксана Шачко совершила самоубийство
Общество Основательница FEMEN Оксана Шачко совершила самоубийство
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 