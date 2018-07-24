Из колонии в Житомирской области сбежали двое заключенных: фото

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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Полиция области объявила в розыск осужденных 1968 и 1987 годов рождения

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В Житомирской области из-под стражи сбежали двое заключенных, отбывающих наказание в Бердичевском исправительном центре №108. В полиции сообщили - объявлен розыск.

Анатолий Карпец, осужденный за умышленное нанесение тяжких телесных повреждений, сбежал во время исправительных работ в Романовском районе области 23 июля около 11:00.

Также ночью 24 июля в Бердичевское отделение полиции сообщили о побеге Моргошии Манучара. Он отбывал наказание за разбой.

Портал "Бердичев BIZ" опубликовал фотографии сбежавших осужденных с короткой информацией о них.

Предварительно правоохранители инкриминируют им ст. 390 УК - уклонение от отбывания наказания в виде ограничения свободы и в виде лишения свободы.

17 июля из одесской Южной исправительной колонии №51 сбежали трое заключенных. Их поймали.