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09.08.2018, 15:21

Из Крыма в РФ вывезли еще одного политзаключенного

Из Крыма в РФ вывезли еще одного политзаключенного - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

По словам журналиста Антона Наумлюка, украинец Геннадий Лемешко находится в Краснодаре

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Украинского политзаключенного Геннадия Лимешко вывезли из временно оккупированного Крыма в Россию для отбывания наказания. Об этом сообщает в Facebook журналист Антон Наумлюк.

"Осужденный на восемь лет лишения свободы по обвинению в незаконном изготовлении, перевозке и хранении боеприпасов и взрывчатых веществ, Геннадий Лимешко этапирован из Симферополя для отбывания наказания", - отметил Наумлюк.

По его словам, в настоящий момент Лимешко находится в Краснодаре.

По предварительной информации, его могут направить в Кабардино-Балкарию, Саратов или оставить в Краснодарском крае.

10 мая в Судаке суд признал Лимешко виновным в "незаконном приобретении, хранении и ношении взрывчатых веществ" и назначил наказание в виде восьми лет лишения свободы.

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Теги: геннадий лимешко, антон наумлюк
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