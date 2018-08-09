Из Крыма в РФ вывезли еще одного политзаключенного

Украинского политзаключенного Геннадия Лимешко вывезли из временно оккупированного Крыма в Россию для отбывания наказания. Об этом сообщает в Facebook журналист Антон Наумлюк.
"Осужденный на восемь лет лишения свободы по обвинению в незаконном изготовлении, перевозке и хранении боеприпасов и взрывчатых веществ, Геннадий Лимешко этапирован из Симферополя для отбывания наказания", - отметил Наумлюк.
По его словам, в настоящий момент Лимешко находится в Краснодаре.
По предварительной информации, его могут направить в Кабардино-Балкарию, Саратов или оставить в Краснодарском крае.
10 мая в Судаке суд признал Лимешко виновным в "незаконном приобретении, хранении и ношении взрывчатых веществ" и назначил наказание в виде восьми лет лишения свободы.