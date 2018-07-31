Из Омана вернулись 15 украинских моряков судна Free Neptune

Фото: Профсоюз работников морского транспорта Украины/Facebook

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Судно стояло в порту в Омане с лета 2016 года из-за задолженностей судовладельца по зарплатам

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30 июля в Украину из Омана вернулись 15 украинцев, членов экипажа Free Neptune. Об этом сообщает профсоюз работников морского транспорта.

На борту этого судна под флагом Либерии изначально были 22 украинца, семеро уже вернулись домой в феврале 2017 года.

Моряки оставались на борту в порту Сохар Султаната Оман с лета 2016 года - судно задержали из-за долга судовладельца по выплатам зарплат. За это время были постоянные перебои с поставкой медикаментов и продуктов, морякам пришлось объявлять голодовку.

28 июля также вернулись 12 моряков с коммерческого судна Mekong Spirit, которые более 14 месяцев жили на судне в Греции под арестом из-за подозрения в контрабанде.