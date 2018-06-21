Из РФ в оккупированный Донбасс зашла колонна грузовиков - СЦКК

Наблюдатели СММ ОБСЕ продолжают выявлять факты размещения запрещенного минскими соглашениями на временно неподконтрольной Украине территории Донбасса. Об этом сообщает украинская сторона СЦКК.
В частности, по результатам мониторинга СММ ОБСЕ подтверждено расположение 18 гаубиц разного калибра к юго-западу от Луганска.
В этом же районе и вблизи населенного пункта Шимшиновка Луганской области, за пределами отвода наблюдатели ОБСЕ задокументировали размещение 32 танков различной модификации.
Кроме того, СММ ОБСЕ подтвердили факты расположения военной техники в жилых кварталах населенных пунктов Новоласпа Донецкой области и Первомайск Луганской области.
В районах населенных пунктов Антрацит и Алчевск обнаружено перемещение колонны техники боевиков, состоящей примерно из 15 грузовиков. Колонна двигалась со стороны временно неподконтрольного пункта пропуска Должанский на границе с РФ.
"Указанное обычно свидетельствует об очередном пополнении арсенала боевиков средствами поражения для осуществления ими своих преступных намерений на территории Донецкой и Луганской областей", - говорится в сообщении СЦКК.
Ранее сотрудники управления СБУ в Харьковской области разоблачили бывшего боевика террористической организации ЛНР, который дал показания присутствия российских военных на временно оккупированных территориях Донбасса.