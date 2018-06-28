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28.06.2018, 20:58

Из России в Донбасс зашла колонна более десяти грузовиков - ОБСЕ

Из России в Донбасс зашла колонна более десяти грузовиков - ОБСЕ - Фото
Фото: МЧС РФ

Россия утверждает, что привезла гуманитарный груз от МЧС, но украинские пограничники не могли в этом убедиться

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Сегодня, 28 июня, около 06:19 утра из России на неподконтрольную Украине территорию Донбасса въехали 17 машин. Об этом сообщает СММ ОБСЕ. 

Все машины вернулись обратно около 13:25.

Конвой состоял из 11 грузовиков, шести воспомогательных машин, в том числе машины скорой помощи. На всех грузовиках была надпись "Гуманитарная помощь РФ", а на машинах - знак МЧС РФ. 

Украинские пограничники могли осмотреть конвой только визуально со стороны - зайти в грузовики и проверить, что в них, они не могли. 

Украина неоднократно отмечала, что вместе с заходом "гумконвоев" в Донбасс боевики получают вооружение, боеприпасы, провиант и другую помощь РФ. Представители украинской власти и спецслужб также заявляли, что под видом конвоев оккупанты вывозят тела погибших в боях российских военных, а также уникальное производственное оборудование из захваченных районов.

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Теги: гуманитарный конвой, Донбасс, грузовики
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