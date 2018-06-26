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26.06.2018, 12:38

Из СИЗО под Херсоном сбежали двое опасных преступников

Из СИЗО под Херсоном сбежали двое опасных преступников - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Злоумышленникам удалось незаметно выломать в прогулочном дворе металлические решетки на крыше

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Херсонская полиция разыскивает злоумышленников, которые сбежали из изолятора временного содержания. Об этом говорится в сообщении на сайте Нацполиции.

"Ночью 26 июня из изолятора временного содержания в пгт Новотроицк сбежали двое злоумышленников, выломав в прогулочном дворе металлические решетки на крыше", - уточнили в полии.

В Херсонской области введен в действие план «Перехват», обнародованы ориентировки с фото преступников.

 

Рахматулло Солихов

 

Алексей Балаев

Оба разыскиваемых - местные жители, они были арестованы за совершение краж и грабежей, а также - за нанесение телесных повреждений.

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Ранее сообщалось, что в Одессе из СИЗО сбежал арестант. Он воспользовался тем, что конвоиры отвлеклись и сбежал из тубдиспансера. Разыскиваемый был неоднократно судим за кражи. 

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Теги: сизо, Херсонская область, заключенные, преступники, побег из СИЗО
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