Из СИЗО под Херсоном сбежали двое опасных преступников

Херсонская полиция разыскивает злоумышленников, которые сбежали из изолятора временного содержания. Об этом говорится в сообщении на сайте Нацполиции.
"Ночью 26 июня из изолятора временного содержания в пгт Новотроицк сбежали двое злоумышленников, выломав в прогулочном дворе металлические решетки на крыше", - уточнили в полии.
В Херсонской области введен в действие план «Перехват», обнародованы ориентировки с фото преступников.
Рахматулло Солихов
Алексей Балаев
Оба разыскиваемых - местные жители, они были арестованы за совершение краж и грабежей, а также - за нанесение телесных повреждений.
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Ранее сообщалось, что в Одессе из СИЗО сбежал арестант. Он воспользовался тем, что конвоиры отвлеклись и сбежал из тубдиспансера. Разыскиваемый был неоднократно судим за кражи.