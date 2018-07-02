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02.07.2018, 14:34

Из Туниса вылетел первый самолет с украинскими туристами

Из Туниса вылетел первый самолет с украинскими туристами - Фото
iStock-472072349

30 июня сообщалось, что около 300 туристов двое суток не могли вылететь из тунисского аэропорта Монастир в Харьков

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Из аэропорта в Тунисе вылетел один из пяти самолетов, которые должны доставить домой застрявших в этой стране украинских туристов. Об этом в Twitter сообщил руководитель департамента консульского обеспечения МИД Украины Василий Кирилич.

«В 12:30 из Туниса вылетел один из пяти самолетов, которые в течение 2-3 июля должны были бы перевезти украинских туристов, которые не смогли вовремя вернуться домой», - написал Кирилич.

30 июня сообщалось, что около 300 туристов двое суток не могли вылететь из тунисского аэропорта Монастир в Харьков. Как они утверждают, авиакомпания Bravo Airways и туроператор Oasis Travel отказались выполнять свои обязательства по возвращению украинцев домой.

В тот же день, 30 июня, часть застрявших в Тунисе украинцев прилетели в Киев.

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Теги: МИД, самолет, туристы, тунис
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