Из Туниса вылетел первый самолет с украинскими туристами

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30 июня сообщалось, что около 300 туристов двое суток не могли вылететь из тунисского аэропорта Монастир в Харьков

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Из аэропорта в Тунисе вылетел один из пяти самолетов, которые должны доставить домой застрявших в этой стране украинских туристов. Об этом в Twitter сообщил руководитель департамента консульского обеспечения МИД Украины Василий Кирилич.

«В 12:30 из Туниса вылетел один из пяти самолетов, которые в течение 2-3 июля должны были бы перевезти украинских туристов, которые не смогли вовремя вернуться домой», - написал Кирилич.

30 июня сообщалось, что около 300 туристов двое суток не могли вылететь из тунисского аэропорта Монастир в Харьков. Как они утверждают, авиакомпания Bravo Airways и туроператор Oasis Travel отказались выполнять свои обязательства по возвращению украинцев домой.

В тот же день, 30 июня, часть застрявших в Тунисе украинцев прилетели в Киев.