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13.06.2018, 11:10

Из-за непогоды в Украине без света 238 населенных пунктов - ГСЧС

Из-за непогоды в Украине без света 238 населенных пунктов - ГСЧС - Фото
Фото: http://zk.dsns.gov.ua

В Закарпатской области повреждены крыши 194 частных домов

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В Украине 12 июня в результате осложнения погодных условий без электричества остались 238 населенных пунктов. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Согласно сообщению, в результате грозы с крупным градом и порывами ветра сработали системы защиты линий электропередач, в результате чего обесточены 238 населенных пунктов в 7 областях, а именно:

  • в Хмельницкой – 61 н.п.,
  • Львовской – 59 н.п.,
  • Черновицкой – 48 н.п.,
  • Закарпатской – 42 н.п.,
  • Винницкой – 20 н.п., Черкасской – 5 н.п.,
  • Киевской – 3 н.п.

Над устранением неполадок работают бригады облэнерго.

Также сказано, что в Иршавском и Тячевском районах Закарпатской области повреждены кровли 194 частных домов и 22 объектов социального назначения в восьми населенных пунктах. 

В течение суток спасатели осуществили 2 тысячи и 6 выездов на вызовы. В результате принятых мер спасены 6 человек, 65 зданий и 5 единиц автотракторной техники.

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Теги: погодные условия, погода, ГСЧС, гроза, град, непогода
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