Из-за непогоды в Украине без света 238 населенных пунктов - ГСЧС

В Украине 12 июня в результате осложнения погодных условий без электричества остались 238 населенных пунктов. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Согласно сообщению, в результате грозы с крупным градом и порывами ветра сработали системы защиты линий электропередач, в результате чего обесточены 238 населенных пунктов в 7 областях, а именно:
Над устранением неполадок работают бригады облэнерго.
Также сказано, что в Иршавском и Тячевском районах Закарпатской области повреждены кровли 194 частных домов и 22 объектов социального назначения в восьми населенных пунктах.
В течение суток спасатели осуществили 2 тысячи и 6 выездов на вызовы. В результате принятых мер спасены 6 человек, 65 зданий и 5 единиц автотракторной техники.
Смотрите также: Синоптики предупреждают об ухудшении погоды: грозы, град и шквалы