Из-за непогоды в Украине обесточены 136 населенных пунктов

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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На утро сегодняшнего дня остались без электроснабжения 136 населенных пунктов в четырех областях

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В Украине из-за непогоды по состоянию на утро 1 июля остаются без электроснабжения 136 населенных пунктов в четырех областях. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Из-за срабатывания системы защиты линий электропередач в грозу обесточены 136 населенных пунктов в четырех областях, а именно: Днепропетровская - 74 н.п., Киевская - 29 н.п., Запорожская - 3 н.п. и Луганская - 30 н.п.

"К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго", - сообщает ГСЧС.

Ранее сообщалось, что в Киеве сегодня прогнозируется ураганный ветер, возможны порывы до 18 м/с.