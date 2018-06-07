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07.06.2018, 12:20

Из-за обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция

Из-за обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция - Фото
Фото: voda.dn.ua

Сотрудники Донецкой фильтровальной станции находятся на рабочих местах уже двое суток

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6 июня в 21:35 в результате боевых действий была обесточена Донецкая фильтровальная станция. Об этом сообщает КП Вода Донбасса.

"В настоящее время согласовывается возможность вывоза сменного персонала, который находится на фильтровальной станции двое суток", - отмечается в сообщении.

17 апреля 2018 года сотрудники ДФС попали под обстрел со стороны боевиков, пять человек получили ранения, один - в тяжелом состоянии. На следующий день станция была остановлена, а 19 апреля - законсервирована.

По данным ОБСЕ, с 30 апреля на 1 мая наблюдатели зафиксировали более 40 обстрелов Донецкой фильтровальной станции.

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Теги: донецкая фильтровальная станция, обстрелы
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