Из-за постоянных обстрелов из ДФС вывезут запасы хлора

Донецкая фильтровальная станция Фото: пресс-центр штаба АТО

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С 11 июня питьевой водой людей будут обеспечивать силами ГСЧС

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Из-за постоянных обстрелов со стороны контролируемых Россией боевиков из Донецкой фильтровальной станции решили вывезти запасы хлора (4 тонны). Об этом сообщает в Twitter пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Персонал тоже станции тоже эвакуируют.

Отмечается, что разовая подача воды из резервуаров для жителей Авдеевки запланирована на 8:00 в воскресенье, 10 июня.

С 11 июня планируется обеспечивать людей питьевой водой силами ГСЧС.

6 июня миссия ОБСЕ передумала расширять свое присутствие на территории Донецкой фильтровальной станции из-за постоянных нарушений режима прекращения огня.