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19.07.2018, 12:56

Избиение журналиста в Кривом Роге: открыто уголовное дело

Избиение журналиста в Кривом Роге: открыто уголовное дело - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Нападавшего обвиняют в нанесении легких телесных повреждений

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Открыто уголовное дело против замначальника охраны КП "Скоростной трамвай" - его подозревают в избиении журналиста. В пресс-службе полиции Днепропетровской области сообщили, что следствие будет открыто по статье 125 УК (умышленное легкое телесное повреждение).

Правоохранители предполагают, что дело может быть переквалифицировано. В таком случае замначальника охраны могут обвинить в препятствовании законной профессиональной деятельности журналистов по статье 171 УК.

По неподтвержденным данным, подозреваемого уже уволили с работы.

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Журналист портала Первый Криворожский Николай Чирва 18 июля приехал на территорию КП "Скоростной трамвай" для выяснения подробностей о возможном массовом убийстве бездомных собак в городе. После того, как он продемонстрировал журналистское удостоверение заместителю начальника охраны, мужчина ударил его по лицу.

Ранее на северо-востоке Таиланда в результате крушения частного вертолета погибли командир вертолета, второй пилот и два местных журналиста. Причины аварии еще не назвали.

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Теги: кривой рог, нападение, журналист, собаки, николай чирва
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