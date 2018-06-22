Избиение пограничников в Мариуполе: суд арестовал подозреваемых

судебное решение Фото: iStock/Global Images Ukraine

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Прокуратура не согласилась с решением суда по одному из них и готовит апелляционную жалобу

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Суд Мариуполя избрал меру пресечения двум подозреваемым в избиении военнослужащих Госпогранслужбы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Одного из подозреваемых взяли под стражу с возможностью внесения залога в размере 17 620 грн, другому назначили круглосуточный домашний арест.

Прокуратура не согласилась с решением суда по второму подозреваемому и готовит апелляционную жалобу.

Мужчинам инкриминируется ч. 2 ст. 296 (Хулиганство) УК.

18 июня 2018 года спикер ГПСУ Олег Слободян заявил, что в одном из кафе Мариуполя военнослужащих избили после того, как один из них попросил меню на украинском языке.

Вместе с тем администрация заведения RedCups RDCP Lounge, где произошел инцидент, утверждает, что компания военнослужащих сама спровоцировала конфликт своим поведением, а также первая начала драку с охраной.