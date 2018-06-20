Избиение пограничников в Мариуполе: задержаны подозреваемые

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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По данным полиции, к избиению двух офицеров Государственной пограничной службы причастны двое мужчин

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Полиция задержала двух подозреваемых в избиении пограничников в кафе Мариуполя. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Донецкой области.

Им инкриминируется ч.2 ст. 296 УК (хулиганство, совершенное группой лиц). Подозреваемым грозит до пяти лет ограничения свободы или до четырех лет лишения свободы.

Сотрудники полиции установили, что к избиению двух офицеров Госпогранслужбы причастны двое мужчин 1999 года рождения.

Предварительно установлено, что данные лица проходили стажировку в службе охраны предприятия.

Подозреваемые задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса. Устанавливаются другие участники конфликта.

Уголовное производство по данному факту переквалифицировано на ч.2 ст. 296 УК.

17 июня около 23:00 на линию 102 поступило сообщение о драке в мариупольском кафе. Установлено, что между группой посетителей и охраной заведения произошла ссора, в результате которой 34-летний мужчина получил перелом нижней челюсти. Также телесные повреждения получила 30-летняя женщина.

18 июня 2018 года спикер ГПСУ Олег Слободян заявил, что военнослужащих избили после того, как один из них попросил меню на украинском языке.