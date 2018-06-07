Издевательства над конем на Закарпатье: все версии

Фото: Facebook Василия Максимюка

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Бывшего помощника лесника обвинили в том, что он привязал лошадь к автомобилю и возил по селу

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В Закарпатской области местный житель обвинил бывшего помощника лесника, члена сельсовета села Черная Тиса в жестоком обращении с животным. Тот все отрицает.

Об издевательствах над конем написало сообщество местных жителей в Facebook Чорнотисянський Рідний Край.

"Помощник лесничего (сейчас на пенсии) Максимюк Василий Васильевич, будучи в нетрезвом состоянии и наверно в плохом настроении, поймал домашнее животное "коня", которое паслось вдоль берега реки со стороны лес-фонда, привел на улицу, привязал к своему автомобилю марки УАЗ (бортовой) и начал таскать ни в чем не повинное животное по асфальту", - сказано в сообщении.

По словам автора поста, конь принадлежит многодетной семье, которая с его помощью зарабатывала себе на жизнь.

Вместе с тем, сам Максимюк в комментарии к одному из постов опровергает опубликованную информацию.

По его словам, конь "выпасался на сенокосе, которым я пользуюсь уже много лет как работник лесной охраны". Именно это разозлило Максимюка. Он утверждает, что просил владельца забрать животное с поля, но тот не согласился. В итоге Максимюк, по его словам, решил отвести коня домой самостоятельно. Он привязал его к автомобилю и "ехал на пониженной передаче и на очень малой скорости".

"Когда я выехал на асфальт, то увидел, что конь споткнулся и упал, я остановился, его отвязал и конь убежал", - написал Максимюк.

В полиции Закарпатской области корреспонденту LIGA.net сообщили, что к ним поступило заявление от владельца животного о факте жестокого обращения с его конем. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, которая опросила свидетелей, владельца. Ветеринар осмотрел животное.

По данному факту открыто уголовное производство ч.1 ст. 299 (Жестокое обращение с животным) УК.

Согласно данным сайта Чернотисянского сельсовета, Василий Максимюк является его членом.