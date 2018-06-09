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09.06.2018, 15:56

Жебривский сказал, когда Авдеевке дадут воду

Жебривский сказал, когда Авдеевке дадут воду - Фото
Жебривский Павел 08.04.16

Электроснабжение Донецкой фильтровальной станции восстановлено

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На данный момент электроснабжение Донецкой фильтровальной станции восстановлено, к утру в Авдеевку планируют подать воду. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"К утру Авдеевка будет с водой. Как доложил мне Павел Малыхин, глава Авдеевской военно-гражданской администрации, электроснабжение Донецкой фильтровальной станции восстановлено. Сейчас запускают насосы", - написал Жебривский.

По его прогнозам, что к утру при условии сохранения режима тишины в Авдеевке и окрестностях Ясиноватского района восстановят водоснабжение.

6 июня в 21:35 в результате боевых действий Донецкая фильтровальная станция была обесточена.

8 июня из-за постоянных обстрелов со стороны боевиков из станции решили вывезти запасы хлора (4 тонны). Персонал станции тоже решили эвакуировать.

Сегодня в Авдеевке объявили чрезвычайную ситуацию.

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Теги: донецкая фильтровальная станция, вода, авдеевка, павел жебривский
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