Женщины-инкубаторы: новый вид торговли людьми в Украине - Луценко

Фото: iStock/Global Images Ukraine

commenthover

По результатам противодействия сексуальной эксплуатации, по словам генпрокурора, Украина вышла из опасной красной зоны

Реклама

Реклама

Украина превратилась в один из центров коммерческого суррогатного материнства - бизнеса, который мало урегулирован в Украине. Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко, передает Укринформ.

По словам Луценко, обострение проблемы противоправного использования женщин из малообеспеченных украинских семей связано с тем, что власти Индии приняли решение о запрете коммерческого суррогатного материнства. И центр такой деятельности переместился. И сейчас Украина стала одним из крупнейших операторов этого малоурегулированного бизнеса.

В то же время генпрокурор отметил, что в последнее время ситуация с противодействием преступлениям, связанным с торговлей людьми, в Украине значительно улучшилась.

По информации генпрокурора, в прошлом году правоохранительные органы сообщили втрое больше подозрений лицам, которые с целью сексуальной эксплуатации лишали свободы других людей. Также удалось обнаружить в 3,5 раза больше пострадавших.

В результате, по словам Луценко, Украина вышла из опасной красной зоны неэффективной деятельности по этим показателям.

4 июля в Херсоне задержали 26-летнюю женщину по подозрению в попытке продажи трехмесячного сына. Она планировала продать ребенка за 210 тыс. грн и купить дом.

20 июня сотрудники подразделения по борьбе с торговлей людьми в Хмельницком задержали мать, которая продавала двоих детей.