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30.05.2018, 13:29

Житель Донецка наладил производство формы боевикам - СБУ

Житель Донецка наладил производство формы боевикам - СБУ - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

В СБУ отметили, что подельник террористов ежемесячно платил в так называемый бюджет ДНР около 400 тысяч российских рублей

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Житель временно оккупированного Донецка наладил производство военной формы для боевиков террористической организации. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Сотрудники СБУ, привлеченные к операции объединенных сил, задокументировали, что злоумышленник ежемесячно платил в «бюджет» террористов около 400 тысяч российских рублей от прибыли.

По материалам Службы безопасности Украины, сообщнику боевиков объявлено о подозрении в совершении преступления. В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 258-5 Уголовного кодекса (финансирование терроризма) продолжается досудебное следствие.

28 марта 2018 года в СБУ заявили о блокировании механизма оформления поддельных документов для выезда в страны ЕС лицам, возможно причастным к участию в террористических организациях ЛНР и ДНР.

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Теги: боевики, сбу, Донецк, форма
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