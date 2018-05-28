Житель освобожденного Пивденного подорвался возле своего дома

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Обстоятельства происшествия выясняются

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Житель недавно освобожденного прифронтового села Пивденное вблизи Торецка возле своего дома подорвался на взрывном устройстве. Он госпитализирован с многочисленными осколочными ранениями, сообщает пресс-служба Нацполиции.

В сообщении говорится, что "мужчина 1948 года рождения подорвался, натолкнувшись на взрывоопасный предмет возле своего дома".

Обстоятельства происшествия выясняются.

Полицейские предварительно квалифицировали событие как теракт (ст. 258 УК).

17 мая командование объединенных сил сообщило об улучшении тактического положения обороны украинской армии на Горловском направлении - военные 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила взяли под контроль населенный пункт Пивденное (Чигири).