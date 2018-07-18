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18.07.2018, 19:23

Журналиста избили за материал об убийствах собак - НСЖУ

Журналиста избили за материал об убийствах собак - НСЖУ - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Инцидент случился сегодня в Кривом Роге на территории коммунального предприятия "Скоростной трамвай"

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В Кривом Роге избили журналиста портала Первый Криворожский Николая Чирву, который готовил материал о возможном массовом убийстве бездомных собак в городе. Об этом в Facebook сообщил глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.  

По его словам, инцидент случился сегодня, 18 июля, на территории коммунального предприятия "Скоростной трамвай".

Чирва приехал на КП после сообщений читателей о том, что сотрудники предприятия могут быть причастны к отравлению стерилизованных бездомных собак.

Томиленко рассказал, что на территории КП журналист встретил мужчину, показал ему журналистское удостоверение и объяснил, по какой причине приехал. После этого он якобы ударил Чирву по лицу. При этом мужчина представился заместителем начальника охраны предприятия.

На место происшествия была вызвана полиция. Сейчас пострадавший проходит судебно-медицинскую экспертизу.

Томиленко отметил, что якобы есть видеозапись нападения. В полиции, по словам руководства портала, решают, по какой статье открывать производство.

В ООН заявили, что в период с 16 февраля по 15 мая 2018 года в Украине зафиксирован рост количества нападений на журналистов, работников СМИ, а также других инцидентов, ограничивающих свободу слова.

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Теги: кривой рог, журналист, собаки, николай чирва
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