Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
04.06.2018, 12:57

Жуткое ДТП в Одессе: умерла вторая пострадавшая

Жуткое ДТП в Одессе: умерла вторая пострадавшая - Фото
Фото: od.npu.gov.ua

В результате аварии 20-летняя девушка находилась в коме более суток

Реклама
Реклама

В больнице Одессы от полученных в дорожно-транпортном происшествии телесных повреждений сегодня умерла вторая пострадавшая - 20-летняя девушка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Одесской области.

Следователи переквалифицировали уголовное производство по ч.2 на ч.3 ст.286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанной 68-летней женщины-водителя.

По информации Думской, девушка несла на руках трехлетнюю девочку. Авария произошла на глазах у матери. От пережитого она находится сейчас в психиатрической больнице.

2 июня в 19:15 на Тираспольском шоссе автомобиль Toyota совершил наезд на пешеходов. В результате происшествия погиб ребенок 2015 рождения, на тот момент пострадавшую - женщину с закрытой черепно-мозговой травмой в коме госпитализирована в больницу.

4 июня в Одессе жители Ленпоселка перекрыли Тираспольское шоссе, где сбили намерть ребенка.

Читайте также
Спасти журналиста Бабченко: хроника спецоперации СБУ 30.05.2018Тема дня. Что заставило 19-летнюю студентку покончить с собой 19.02.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: дтп, одесса
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
В Киеве из гранатомета стреляли в бюро ритуальных услуг - фото
Киев В Киеве из гранатомета стреляли в бюро ритуальных услуг - фото
В Харькове разбили мемориальную доску маршалу Жукову: фото
Происшествия В Харькове разбили мемориальную доску маршалу Жукову: фото
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 