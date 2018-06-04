Жуткое ДТП в Одессе: умерла вторая пострадавшая

Фото: od.npu.gov.ua

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В результате аварии 20-летняя девушка находилась в коме более суток

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В больнице Одессы от полученных в дорожно-транпортном происшествии телесных повреждений сегодня умерла вторая пострадавшая - 20-летняя девушка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Одесской области.

Следователи переквалифицировали уголовное производство по ч.2 на ч.3 ст.286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанной 68-летней женщины-водителя.

По информации Думской, девушка несла на руках трехлетнюю девочку. Авария произошла на глазах у матери. От пережитого она находится сейчас в психиатрической больнице.

2 июня в 19:15 на Тираспольском шоссе автомобиль Toyota совершил наезд на пешеходов. В результате происшествия погиб ребенок 2015 рождения, на тот момент пострадавшую - женщину с закрытой черепно-мозговой травмой в коме госпитализирована в больницу.

4 июня в Одессе жители Ленпоселка перекрыли Тираспольское шоссе, где сбили намерть ребенка.