Как с Бабченко: в Ровно инсценировали убийство, киллеры задержаны

Фото: iStock/Global Images Ukraine

commenthover

42-летний бизнесмен Валентин Загороднюк жив, а те, кто якобы собирался его убить, находятся под стражей

Реклама

Реклама

В Ровно благодаря инсценировке убийства бизнесмена удалось задержать преступную группу. Об этом во время пресс-конференции рассказал заместитель руководителя ГУНП Ровенской области Сергей Волков.

"В отдел полиции Ровно поступила оперативная информация о готовящемся покушении на предпринимателя. Стало известно, что покушение состоится на автостоянке", - рассказал он.

17 июля в 12:00 на стоянке, где находился автомобиль потенциальной жертвы, правоохранители задержали двух возможных киллеров. По данным полиции, они уже имеют судимости за убийство. В авто Opel, на котором они приехали, нашли гранату и пистолет с глушителем.

После этого по согласованию с прокуратурой области полицейские инсценировали смерть 42-летнего предпринимателя Валентина Загороднюка.

"Мы не знали метод убийства: пистолетом или гранатой, от которой могли пострадать прохожие. Поэтому с целью доказательства вины и документирования противоправных действий, совершенных ранее, было инсценировано смерть потенциальной жертвы. До задержания мы не знали, кого они хотят убить", - сообщил Волков.

После инсценировки смерти бизнесмена удалось проследить связи наемников и определить заказчика. Следствие считает, что организовал преступную группу 46-летний житель города Ровно, некий "криминальный авторитет", который уехал из города 13 июля.

Подозреваемых арестовали без права внесения залога. Они находятся в СИЗО Ровно. В съемной квартире одного из них обнаружены 11 гранат и патроны, в доме другого в Новоград-Волынском районе изъяли пистолет "Браунинг", СВУ и патроны.

Читайте также: За попытку убийства жены мужчину посадили на 10 лет

Сейчас устанавливается их возможная причастность к поджогу ИА "Четверта влада".

Подозреваемым сообщили о подозрении в организации умышленного убийства по ч.1 ст. 14, ч. 2 ст.115 УК. Им грозит до 15 лет лишения свободы.