Киевскому "Спайдермену" объявили подозрение в разбое

Скриншот из видеозаписи

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Мужчина, как считает следствие, нападал на кредитные учреждения и требовал отдать ему всю наличность из касс; делал он это в маскарадных масках

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Прокуратура сообщила о подозрении 35-летнему киевлянину, которого следствие считает виновным в разбойных нападениях в масках голливудских киногероев. Об этом сообщила пресс-служба Киевской местной прокуратуры №5.

С начала марта в столице был совершен ряд разбойных нападений на различные кредитные учреждения. Заходя в помещение, злоумышленник надевал маскарадные маски Человека-паука или Бэтмена и, угрожая ножом, требовал отдать деньги из кассы.

Общий размер ущерба от таких налетов оценен в 32 тысячи гривень.

Его задержали; следствие считает мужчину виновным в трех нападениях.

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Злоумышленнику сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 187 УК (нападение с целью завладения чужим имуществом, совмещенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья лица, подвергшегося нападению; с проникновение в чужое помещение).