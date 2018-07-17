Кива заявил в полицию: обвинил Шабунина в нападении - документ

Илья Кива (фото - скриншот видео)

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Жалуется, что облили его зеленкой

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Бывший начальник департамента по борьбе с наркопреступностью Нацполиции Илья Кива подал заявление в полицию из-за якобы нападения со стороны председателя правления Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина и других неустановленных лиц. Об этом сообщила в Facebook член правления ЦПК Александра Устинова.

Устинова опубликовала заявление Кивы, адресованное главе Нацполиции в Киеве Андрею Крищенко.

В документе Кива отмечает, что 17 июля во время митинга возле здания Специализированной антикоррупционной прокуратуры Шабунин и неустановленные лица совершили нападение на него, в частности облили химическим красителем - зеленкой.

Кива просит полицию рассмотреть его заявление и внести сведения об уголовном правонарушении в Единый реестр досудебных расследований.

17 июля под зданием САП прошли два митинга - на одном требовали отставки главы САП Назара Холодницкого, а на другом собрались его сторонники. Во время акций зеленкой облили и Киву, и Шабунина. У последнего диагностировали ожог глаз.