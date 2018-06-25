Климкин: РФ использует задержанных моряков для давления

Павел Климкин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

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Глава МИД прокомментировал задержание россиянами украинских моряков в Азовском море

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У Министерства иностранных дел нет доступа к украинским морякам, которые задержаны россиянами в Азовском море и объявили голодовку. Об этом сообщил министр иностранных дел Павел Климкин, отвечая на вопросы журналистов, передает корреспондент

"Мы этим очень плотно занимаемся. Понятно, что у наших консулов нет доступа к оккупированной территории. Этот вопрос должен стать частью диалога уполномоченных по правам человека. Мы будем делать все, чтобы их вытянуть", - сказал он.

Климкин подчеркнул, что Россия использует украинских моряков как средство давления и пытается создать противовес, нарушив законодательство об Азовском море.

25 июня 2018 года сообщалось, что моряки задержанного оккупантами у берегов аннексированного Крыма украинского судна Ямк-0041 отказываются от еды.

4 мая во временно оккупированном Крыму западнее мыса Тарханкут оккупанты "за незаконный промысел камбалы-калкана" задержали украинское рыболовецкое судно Ямк-0041 с портом приписки в Очакове. 16 мая в Крыму российские оккупанты открыли так называемое уголовное производство против капитана украинского рыболовецкого судна Ямк-0041.

17 мая сообщалось, что суд оккупированного Россией Крыма арестовал капитана задержанного у берегов полуострова украинского судна Ямк-0041 Виктора Новицкого, ему грозит до пяти лет лишения свободы.