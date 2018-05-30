Климкин в Совбезе ООН: Россия всегда считала Бабченко врагом

Павел Климкин (скриншот видео)

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Министр иностранных дел Украины сказал, что Бабченко всегда боролся за демократию в России, несмотря на угрозы

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Для Москвы убитый вчера в Киеве российский журналист Аркадий Бабченко всегда был врагом. Об этом сказал министр иностранных дел Павел Климкин на заседании Совета безопасности ООН.

Климкин отметил, что пока нельзя говорить, кто стоит за преступлением, но обвинил Россию в попытках дестабилизации ситуации, учитывая предущие подобные случаи.

По словам министра, Бабченко получал угрозы в свой адрес и в адрес своей семьи. И при этом продолжал бороться за демократическую Россию.

Представитель РФ Василий Небензя выступал перед украинским министром и заявил, что в Украине "убивают оппозиционных журналистов".

Бабченко был оппозиционером российских властей. В 2012-м против него в РФ открыли дело за "призыв к массовым беспорядкам". В связи с неоднократными угрозами (как сам он заявлял) уехал из России: сначала жил в Чехии, потом в Израиле, а с 2017-го – в Украине. В своем Facebook он часто и остро высказывался против России-агрессора, россиян, "которые в своей стране просрали все", осуждал вторжение в Донбасс и аннексию Крыма. Кроме того, он собирал деньги на нужды ВСУ и медиков, работающих на передовой.

В Бабченко стреляли вечером 29 мая в Киеве в квартире на улице Никольско-Слободской. Он умер в машине скорой помощи.

Стреляли в спину, когда Бабченко открыл дверь своей квартиры. Полиция рассматривает две версии: профессиональная деятельность и гражданская позиция погибшего.