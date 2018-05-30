Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
30.05.2018, 01:30

Климкин в Совбезе ООН: Россия всегда считала Бабченко врагом

Климкин в Совбезе ООН: Россия всегда считала Бабченко врагом - Фото
Павел Климкин (скриншот видео)

Министр иностранных дел Украины сказал, что Бабченко всегда боролся за демократию в России, несмотря на угрозы

Реклама
Реклама

Для Москвы убитый вчера в Киеве российский журналист Аркадий Бабченко всегда был врагом. Об этом сказал министр иностранных дел Павел Климкин на заседании Совета безопасности ООН.

Климкин  отметил, что пока нельзя говорить, кто стоит за преступлением, но обвинил Россию в попытках дестабилизации ситуации, учитывая предущие подобные случаи.

По словам министра, Бабченко получал угрозы в свой адрес и в адрес своей семьи. И при этом продолжал бороться за демократическую Россию.

Представитель РФ Василий Небензя выступал перед украинским министром и заявил, что в Украине "убивают оппозиционных журналистов".

Бабченко был оппозиционером российских властей. В 2012-м против него в РФ открыли дело за "призыв к массовым беспорядкам". В связи с неоднократными угрозами (как сам он заявлял) уехал из России: сначала жил в Чехии, потом в Израиле, а с 2017-го – в Украине. В своем Facebook он часто и остро высказывался против России-агрессора, россиян, "которые в своей стране просрали все", осуждал вторжение в Донбасс и аннексию Крыма. Кроме того, он собирал деньги на нужды ВСУ и медиков, работающих на передовой.

В Бабченко стреляли вечером 29 мая в Киеве в квартире на улице Никольско-Слободской. Он умер в машине скорой помощи.

Стреляли в спину, когда Бабченко открыл дверь своей квартиры. Полиция рассматривает две версии: профессиональная деятельность и гражданская позиция погибшего.

Читайте также
Тема дня. Что заставило 19-летнюю студентку покончить с собой 19.02.2018Тема дня. Россошанский на суде согласился с подозрением 09.01.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: павел климкин, совет безопасности оон, аркадий бабченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Последние слова Аркадия Бабченко: 8 цитат убитого журналиста
Проишествия Последние слова Аркадия Бабченко: 8 цитат убитого журналиста
Польша возглавила Совет безопасности ООН
Мир Польша возглавила Совет безопасности ООН
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 