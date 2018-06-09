Контрразведка задержала шпиона боевиков ДНР - ООС

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По информации разведки, задержанный с 2014 года участвовал в незаконных вооруженных формированиях, а потом из Мариуполя передавал информацию боевикам

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Военная контрразведка СБУ задержала жителя Мариуполя, который подозревается в сборе на подконтрольной Украине территории информации для боевиков террористической организации ДНР. Об этом сообщает пресс-служба операции объединенных сил.

Как сообщает ООС, в 2014 году задержанный с оружием в руках был на стороне террористов, а потом его отправили собирать разведывательную информацию.

Открыто уголовное дело по ст. 258-3 УК (создание террористической группы или террористической организации).

Отмечается, что подозреваемый не успел принести вред интересам Украины, раскаялся в противоправных действиях и может принять участие в программе СБУ и освободиться от уголовной ответственности.