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09.06.2018, 11:30

Контрразведка задержала шпиона боевиков ДНР - ООС

Контрразведка задержала шпиона боевиков ДНР - ООС - Фото
Скриншот видео

По информации разведки, задержанный с 2014 года участвовал в незаконных вооруженных формированиях, а потом из Мариуполя передавал информацию боевикам

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Военная контрразведка СБУ задержала жителя Мариуполя, который подозревается в сборе на подконтрольной Украине территории информации для боевиков террористической организации ДНР. Об этом сообщает пресс-служба операции объединенных сил.

Как сообщает ООС, в 2014 году задержанный с оружием в руках был на стороне террористов, а потом его отправили собирать разведывательную информацию. 

Открыто уголовное дело по ст. 258-3 УК (создание террористической группы или террористической организации).

Отмечается, что подозреваемый не успел принести вред интересам Украины, раскаялся в противоправных действиях и может принять участие в программе СБУ и освободиться от уголовной ответственности. 

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Теги: оос, шпион, контрразведка
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