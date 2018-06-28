"Коварно подстрелил снайпер": детали гибели военных около Южного

Фото: ООС

commenthover

Снайпер боевиков подстрелил командира взвода, когда тот помогал раненому бойцу: оба погибли

Реклама

Реклама

Во время боя в районе Южного снайпер боевиков подстрелил командира взвода Валерия Шишана в тот момент, когда он помогал раненому бойцу. Об этом сообщает штаб операции объединенных сил.

Обстрелы Южного начались утром около 08:30. Боевики стреляли из минометов, станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по жилым домам.

Украинские военные сразу открыли ответный огонь, но боевики под огневым прикрытием впритык подошли к городу. Была организована резервная группа по главе с командиром взвода Шишаном, которая вела бой на окраине города.

Бой продолжался почти полчаса, в результе был ранен боец. Шишан начал оказывать ему помощь, и в этот момент его подстрелил снайпер боевиков - 57-летний командир взвода погиб. Раненый боец, 25-летний Андрей Волос, также скончался от ранений.

Ситуацию в районе Южного стабилизировали около 14:40. По информации разведки, боевики также понесли потери - пятеро ликвидированы и восемь раненых.