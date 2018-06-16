КПВВ Майорское в районе Горловки приостанавливает работу

Фото: facebook.com/pressjfo.news

commenthover

Работа пункта пропуска будет возобновлена ориентировочно 18 июня

Реклама

Реклама

С сегодняшнего дня боевики прекращают пропуск через свой контрольный пункт со стороны Горловки. В связи с этим будет приостановлена работа КПВВ Майорское. Об этом сообщает пресс-центр операции объединенных сил.

"Информируем, что российско-оккупационные войска прекращают с 16 июня работу контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) с стороны Горловки. В связи с этим работа КПВВ Майорское будет прекращена", - сказано в сообщении.

Вместе с тем в пресс-службе отметили, что ориентировочно 18 июня работа КПВВ Майорское будет возобновлена.

Сегодня в районе Раздольного Донецкой области объединенные силы принудили к посадке легкомоторный двухместный самолет Х-32 "Бекас"