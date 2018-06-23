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23.06.2018, 22:11

Борец за права крымских татар Сервер Караметов погиб в ДТП - СМИ

Борец за права крымских татар Сервер Караметов погиб в ДТП - СМИ - Фото
Сервер Караметов (фото - ru.krymr.com)

Авария произошла в Старом Крыму

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В Старом Крыму произошло ДТП с участием крымскотатарского активиста Сервера Караметова, а также крымского татарина Энвера Арабаджиева.

Вскоре появилась информация, что Сервер Караметов скончался в больнице. Об этом сообщил в Facebook корреспондент Радио Свобода Антон Наумлюк.

Информации об этом происшествии на сайтах МЧС России по Крыму и МВД Росиии по Крыму пока нет.

В августе 2017 года Караметов был задержан в оккупированном Симферополе за одиночный пикет в поддержку одного из лидеров крымских татар Ахтема Чийгоза. В отношении него составили два административных протокола. Один – за "нарушение порядка проведения одиночных пикетов", второй - за "сопротивление сотрудникам полиции".

Позже подконтрольный Кремлю Железнодорожный суд Симферополя присудил Караметову 10 суток административного ареста за "сопротивление сотрудникам полиции".

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Теги: дтп, крымские татары
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