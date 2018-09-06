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06.09.2018, 10:42

Кто заинтересован в ликвидации Захарченко: Тука назвал версии

Кто заинтересован в ликвидации Захарченко: Тука назвал версии - Фото
Георгий Тука Фото: LIGA.net

Украина заплатила бы миллионы долларов, чтобы получить главаря террористов живым, отметил замминистра

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Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука озвучил версии, кто мог ликвидировать бывшего главаря террористов Александра Захарченко во временно оккупированном Донецке. Об этом он рассказал в интервью Фактам.

"Если вернуться к вопросу, кто, кроме спецслужб России, мог быть заинтересован в его ликвидации, таких людей несколько. Давайте начнем с Ходаковского (главный оппонент Захарченко, бывший сотрудник СБУ, перешедший в 2014 году на сторону боевиков; возглавлял бригаду Восток, - ред.), который неоднократно открыто обвинял Захарченко в колоссальных хищениях и публично угрожал передать все собранные материалы в Москву", - отметил Тука.

Чиновник уточнил, что второй человек — правая рука Захарченко, так называемый министр налогов и сборов Тимофеев, которого Тука называет "финансовым директором ДНР".

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"У закадычных друзей с недавних пор тоже испортились отношения. Он обвинял Захарченко в крысятничестве. Третий персонаж — это беглый украинский олигарх господин Курченко. В результате блокады неподконтрольных территорий в руки группы террористов попали около 40 крупных действующих предприятий. То есть финансовый "пирог ДНР" резко увеличился. Естественно, возросли аппетиты у тех, кто его покусывал", - подчеркнул Тука.

По его словам, именно "Курченко курирует экономику оккупированного Донбасса".

"Ряд его компаний контролирует большую часть крупных предприятий. Еще он фактически монополист в сфере грузоперевозок вывозимой в Россию продукции (контролирует 90%). И "добро" на это он получил в Москве", - сказал Тука.

Он обратил внимание на то, что все финансовые расчеты за "экспорт" проходят через банк "Южная Осетия", чьи отделения работают в ОРДЛО. "Тут цепочка простая: Москва признала Южную Осетию, а она — "ДНР" и "ЛНР". Естественно, такой ход событий не вдохновлял ни Захарченко, ни Ташкента", - добавил он.

Отвечая на вопрос, может ли Захарченко "воскреснуть", Тука сказал: "Надеюсь, что нет. Хотя хотел бы, чтобы все произошло, как с Бабченко. Чтобы вышел глава СБУ Грицак, похлопал его по плечу, снял с головы черный мешок: "О, Захар. Отправляйся в следственный изолятор СБУ". Уверен, если бы была возможность, Украина заплатила бы не один миллион долларов, чтобы получить Захара живым и здоровым. Он очень много знал".

В СБУ считают уничтожение Захарченко "результатом междоусобных войн".

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Теги: боевики, василий грицак, рф, Георгий Тука, сергей курченко, аркадий бабченко, ликвидация захарченко
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