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15.06.2018, 07:38

Курсы управления танком: как боевики заманивают местных жителей

Курсы управления танком: как боевики заманивают местных жителей - Фото
Фото: flickr СММ ОБСЕ

Наблюдатели ОБСЕ видели объявление террористов о вакансиях танкистов в Бойковском

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Во временно оккупированном населенном пункте Бойковское (бывшее Тельманово, - ред.) , что в 67 километрах от Донецка боевики набирают танкистов среди местных жителей. Об этом сообщает пресс-служба миссии.

"У ворот дома наблюдатели видели объявление вооруженных формирований - плакат с изображением танка с информацией о вакансиях танкистов и предложением бесплатно пройти курсы управления танком", - отметили в пресс-службе.

В Донецкой области по состоянию на 13 июня миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав меньше взрывов (около 150).

12 июня 2018 года за линиями отвода, но вне выделенных мест хранения вооружений в неподконтрольных правительству районах беспилотник ОБСЕ дальнего радиуса действия выявил 34 танка (двадцать четыре Т-72 и десять Т-64) примерно в 3,5 км к юго-востоку от Тернового, что в 57 километрах к востоку от Донецка.

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Теги: боевики, обсе, танкисты
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