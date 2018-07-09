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09.07.2018, 11:04

Кувырком через отбойник на встречную: видео ДТП под Киевом

Кувырком через отбойник на встречную: видео ДТП под Киевом - Фото
Фото: Vladimir Lischinskiy/Facebook

Авария произошла на Житомирской трассе недалеко от столицы

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Вчера, 8 июля, на участке Житомирской трассы около села Березовка в Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие: иномарка вылетела на встречную полосу и, кувыркаясь, задела два автомобиля. Видео с регистратора очевидца и фото последствий опубликовал ресурс dtp.kiev.ua.

Как утверждает отделавшийся ушибами водитель Chevrolet, его якобы "подрезало" другое авто, которое перестраивалось на разворот в запрещенном для этого маневра месте.

После этого он перелетел через отбойник на встречную, где столкнулся с BMW и Toyota.

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О серьезно пострадавших ничего не сообщается.

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Теги: дтп, авария, видео, киевская область, житомирская трасса
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