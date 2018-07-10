Лагерь, в котором отравились 12 детей, закроют

Фото: slavutych.kiev.ua

commenthover

Следующий заезд детей можно будет организовать только после окончательного заключения экспертов

Реклама

Реклама

Детский лагерь "Славутич" в Переяслав-Хмельницком районе Киевской области закроют после инцидента с отравлением 12 детей. Соответствующее решение приняла Киевская областная государственная администрация, об этом сообщается в Facebook КОГА.

В лагере провели санитарно-эпидемиологическое расследование, по результатам которого руководству дали предписание, чтобы устранить выявленные нарушения. Лабораторные исследования продолжаются.

Смену для детей, которые сейчас находятся в лагере, решили досрочно прекратить - на время расследования.

Следующий заезд детей можно будет организовать только после окончательного заключения ГУ Госпродпотребслужбы в Киевской области о пригодности лагеря к приему детей, по итогам дополнительных лабораторных исследований объектов внешней среды и персонала.

По данным администрации, по состоянию на 9 июля 2018 года в Славутиче находилось 192 ребенка. На сегодня их состояние является удовлетворительным.

Отравление произошло 2 июля. Прокуратура открыла уголовное производство.

У восьметней девочки из лагеря диагностировали энцефалит и он не связан с отравлением. Ребенок в коме.

10 июля сообщалось, что в лагере, в котором отравились дети, не обнаружили проблем с продуктами, но выявили стафилококк и патогенную среду.