Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
10.07.2018, 21:04

Лагерь, в котором отравились 12 детей, закроют

Лагерь, в котором отравились 12 детей, закроют - Фото
Фото: slavutych.kiev.ua

Следующий заезд детей можно будет организовать только после окончательного заключения экспертов

Реклама
Реклама

Детский лагерь "Славутич" в Переяслав-Хмельницком районе Киевской области закроют после инцидента с отравлением 12 детей. Соответствующее решение приняла Киевская областная государственная администрация, об этом сообщается в Facebook КОГА.

В лагере провели санитарно-эпидемиологическое расследование, по результатам которого руководству дали предписание, чтобы устранить выявленные нарушения. Лабораторные исследования продолжаются.

Смену для детей, которые сейчас находятся в лагере, решили досрочно прекратить - на время расследования.

Следующий заезд детей можно будет организовать только после окончательного заключения ГУ Госпродпотребслужбы в Киевской области о пригодности лагеря к приему детей, по итогам дополнительных лабораторных исследований объектов внешней среды и персонала.

По данным администрации, по состоянию на 9 июля 2018 года в Славутиче находилось 192 ребенка. На сегодня их состояние является удовлетворительным.

Отравление произошло 2 июля. Прокуратура открыла уголовное производство.

У восьметней девочки из лагеря диагностировали энцефалит и он не связан с отравлением. Ребенок в коме. 

10 июля сообщалось, что в лагере, в котором отравились дети, не обнаружили проблем с продуктами, но выявили стафилококк и патогенную среду.

Читайте также
Спасти журналиста Бабченко: хроника спецоперации СБУ 30.05.2018Тема дня. Что заставило 19-летнюю студентку покончить с собой 19.02.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: детский лагерь, отравление
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Стафилококк и кишечная палочка: что нашли в лагере "Славутич"
Происшествия Стафилококк и кишечная палочка: что нашли в лагере "Славутич"
Отравление в детском лагере: у девочки диагностировали энцефалит
Происшествия Отравление в детском лагере: у девочки диагностировали энцефалит
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Второй фронт. Карта трагедий на военных полигонах Украины
Второй фронт. Карта трагедий на военных полигонах Украины
 