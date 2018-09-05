Лето 2018-го было спокойным с начала войны в Донбассе - ОБСЕ

Мартин Сайдик (фото - flickr.com/photos/unisgeneva)

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За первые три недели августа среди гражданского населения в зоне боевых действий никто не погиб

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Спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик заявил, что лето 2018 года стало "самым спокойным" за все время войны в Донбассе. Об этом сообщает dt.ua.

Спецпредставитель обратил внимание на отсутствие жертв среди гражданского населения в зоне проведения операции объединенных сил за первые три недели августа.

"С начала месяца не было зафиксировано погибших среди гражданского населения, однако есть трое раненых", - уточнил он.

По словам Сайдика, в ходе очередного заседания трехсторонней контактной группы ее участники продолжили обсуждение тем реализации минских договоренностей, освобождения заложников, восстановления водоснабжения и работы мобильной связи в зоне ООС.

5 сентября российская делегация на заседании трехсторонней контактной группы в Минске отказалась предоставить полную информацию об отправке в оккупированный Донецк следственной группы ФСБ.