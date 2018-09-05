Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
05.09.2018, 23:20

Лето 2018-го было спокойным с начала войны в Донбассе - ОБСЕ

Лето 2018-го было спокойным с начала войны в Донбассе - ОБСЕ - Фото
Мартин Сайдик (фото - flickr.com/photos/unisgeneva)

За первые три недели августа среди гражданского населения в зоне боевых действий никто не погиб

Реклама
Реклама

Спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик заявил, что лето 2018 года стало "самым спокойным" за все время войны в Донбассе. Об этом сообщает dt.ua.

Спецпредставитель обратил внимание на отсутствие жертв среди гражданского населения в зоне проведения операции объединенных сил за первые три недели августа.

"С начала месяца не было зафиксировано погибших среди гражданского населения, однако есть трое раненых", - уточнил он.

По словам Сайдика, в ходе очередного заседания трехсторонней контактной группы ее участники продолжили обсуждение тем реализации минских договоренностей, освобождения заложников, восстановления водоснабжения и работы мобильной связи в зоне ООС.

5 сентября российская делегация на заседании трехсторонней контактной группы в Минске отказалась предоставить полную информацию об отправке в оккупированный Донецк следственной группы ФСБ. 

Читайте также
Спасти журналиста Бабченко: хроника спецоперации СБУ 30.05.2018Тема дня. Что заставило 19-летнюю студентку покончить с собой 19.02.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: мартин сайдик, обсе, война в донбассе
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Князев: РФ снабжает боевиков оружием, захваченным в Крыму - видео
Происшествия Князев: РФ снабжает боевиков оружием, захваченным в Крыму - видео
Цена войны для Путина. По карману ли России эскалация
Мнение Цена войны для Путина. По карману ли России эскалация
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 