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01.09.2018, 07:10

Ликвидация Захарченко: боевики отложили начало учебного года

Ликвидация Захарченко: боевики отложили начало учебного года - Фото
Экс-главарь террористов ДНР Александр Захарченко (скриншот из видеозаписи)

На оккупированных территориях дети пойдут в школы 4 сентября

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Террористическая организация"ДНР" объявила о переносе начала учебного года на контролируемых боевиками территориях в связи с уничтожением их главаря Александра Захарченко. Об этом пишут информресурсы террористов.

Вместо понедельника, 3 сентября, дети пойдут в школы во вторник, 4 сентября.

Похороны Захарченко боевики организуют 2 сентября.

31 августа в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре оккупированного Донецка уничтожен главарь террористов ДНР Александр Захарченко. Боевики заявили, что задержали подозреваемых, объявив их "украинскими диверсантами". В СБУ считают убийство "результатом междоусобных войн". 

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила в убийстве власть Украины. Тем временем российский пропагандистский ресурс Life со ссылкой на собственные источники в "силовых органах ДНР" сообщил, что в убийстве Захарченко подозревают одного из его охранников. 

Президент страны-агрессора Владимир Путин выразил "глубокие соболезнования" в связи с уничтожением Захарченко и заявил, что "поставить на колени народ Донбасса не получится".

Террорист Дмитрий Трапезников, которого назначили на место уничтоженного Захарченко, заявил, что якобы задержанные по подозрению в убийстве дали признательные показания. 

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Теги: боевики, Александр Захарченко, учебный год
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