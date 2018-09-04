Ликвидация Захарченко: боевики усиливают позиции снайперами - ГУР

Фото: пресс-центр штаба АТО

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По данным украинской разведки, вдоль линии разграничения боевики провели дополнительное минирование участков местности

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Командование российских оккупационных войск под видом обеспечения боевой готовности соединений в связи с уничтожением бывшего главаря террористической организации Александра Захарченко, существенно усилило боеспособность передовых подразделений. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

"Минометные и артиллерийские батареи противника преимущественно в ночное время суток заняли ранее оборудованные боевые позиции и провели тренировку по управлению огнем дежурных расчетов", - отмечается в сообщении.

По данным украинской разведки, вдоль линии разграничения боевики также провели дополнительное минирование участков местности, заняли позиции прибывшие снайперские подразделения.

Обстановка в районе сдерживания вооруженной агрессии России в Донбассе остается контролируемой подразделениями объединенных сил.

Источники LIGA.net в ОРДЛО сообщили, что после ликвидации Захарченко местных жителей пугают якобы наступлением ВСУ. "Большая война, говорят, скоро начнется", - сказал собеседник в захваченном гибридными войсками Донецке.

Луганчанка Марина уточнила, что так называемым бюджетникам, особенно врачам и медсестрам, временно запретили покидать областной центр.

31 августа в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре оккупированного Донецка уничтожен главарь террористов ДНР Александр Захарченко.

Боевики заявили, что задержали подозреваемых, объявив их "украинскими диверсантами". В СБУ считают убийство "результатом междоусобных войн".

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