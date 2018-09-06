Ликвидация Захарченко: у Порошенко озвучили версии

Елисеев2 Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

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Замглавы Администрации президента считает, что ликвидация главаря боевиков - это спецоперация Кремля или внутренние криминальные разборки

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Украина не имеет никакого отношения к ликвидации главаря боевиков во временно оккупированном Донецке Александра Захарченко. Об этом в интервью Би-би-си Украина заявил заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев.

"Украинская сторона и ее спецслужбы не имеют никакого отношения к тому, что произошло с Захарченко. Мы считаем, что это была или спецоперация Кремля, или внутренние криминальные разборки. Тем более, что у нас есть данные, в том числе от наших коллег по ОБСЕ, в последнее время Захарченко находился в достаточно подавленном состоянии. Это свидетельствует о том, что он чувствовал, что что-то происходит", - подчеркнул Елисеев.

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Он уточнил - Украина "была заинтересована в том, чтобы Захарченко был жив.

"Поскольку он для нас важен как свидетель агрессии России против Украины. Мы будем делать все возможное, чтобы гибель Захарченко не привела к торпедированию Россией минского и нормандского процессов. На сегодня преждевременно говорить, что саммита в нормандском формате не будет", - подчеркнул Елисеев.

В СБУ считают уничтожение Захарченко "результатом междоусобных войн".

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