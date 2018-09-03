Определился лучший танковый взвод десантных войск Украины

Фото: пресс-служба ДШВ ВСУ

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25 ОПДБр расквартирована в пгт Гвардейское в Днепропетровской области, и для бригады это не первая победа в танковом биатлоне — также есть приз–2017

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25-я отдельная Днепропетровская воздушно-десантная бригада ВСУ победила на соревнованиях лучших танковых взводов среди десантников. Такую информацию сообщило в Facebook командование этого рода войск.

Танковый биатлон десантно-штурмовой войск проходил на прошлой неделе на полигоне под Житомиром, в нем участвовали команды из 25-й, 79-й, 80-й бригад, а также местной 95-й.

Второе место заняла 95-я бригада, бронза - у 79-тки.

Программа соревнований максимально приближена к стандартам НАТО и международным соревнованиям.

Танкисты ведут наступательный и оборонительный бой, снайперскую стрельбу, соревнуются в вождении танка, эвакуации и оказании первой медицинской помощи раненым, а также определяют уровень физподготовки.

На соревнованиях изменили штатную структуру танкового взвода. Во время выполнения задач танкисты "воюют" на четырех боевых машинах: два танка ведут огонь по целям, другие два обеспечивают их прикрытие.

"Акцент командованием ставится на сохранении жизни экипажа", - рассказал командир танковой роты 80-й бригады Игорь Славич.

Все участники соревнований являются бойцами АТО/ООС.

Фото: пресс-служба ДШВ ВСУ

Теперь остается выяснить, какой взвод лучший в украинской армии среди всех родов войск: в финале танкисты 17-й бригады Сухопутных войск будут соревноваться с десантниками из 25-й бригады и пока еще не определившими лучших коллегами из морпехов. Победитель всеукраинского танкового биатлона будет представлять ВСУ на международных соревнованиях.