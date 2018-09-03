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03.09.2018, 23:06

Луценко: На взятке задержан и.о. главы Госгеонедр

Луценко: На взятке задержан и.о. главы Госгеонедр - Фото
Фото: facebook.com/LlutsenkoYuri

По словам генпрокурора, чиновник требовал и получил $3 тыс. за содействие в оформлении документов на добычу торфа

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Прокуратура Киевской области и сотрудники Департамента защиты экономики Нацполиции разоблачили на получении взятки и.о. председателя Государственной службы геологии и недр. Об этом сообщил в Facebook генпрокурор Юрий Луценко.

По словам генпрокурора, чиновник требовал и получил $3 тыс. за содействие в оформлении документов на добычу торфа.

Луценко пишет, что за этой небольшой взяткой прослеживается глобальная проблема теневых сделок Госгеонедр. По его словам, с 2014 года только 43 из 722 лицензий было выдано на аукционах, все остальные - "в ходе чиновничьих игр".

25 июля 2017 года временно исполняющим обязанности председателя Госгеонедр был назначен Олег Кирилюк.

16 августа ГПУ сообщила задержании начальника ГУ Госслужбы по вопросам труда во время получения во время получения части взятки в сумме 500 тыс грн.

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Теги: юрий луценко, взятка, госгеонедра
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