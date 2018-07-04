Луценко: На взятке задержана чиновница Минюста

Фото: facebook.com/LlutsenkoYuri

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Источник Украинской правды в ГПУ сообщил, что речь идет об Алисе Оскирко

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Генпрокурор Юрий Луценко сообщил о задержании на взятке начальницы управления аккредитации, контроля и мониторинга субъектов государственной регистрации Министерства юстиции и ее заместителя.

"Чистим управления аккредитации, контроля и мониторинга Минюста. На очередном транше взятки задержан начальник и заместитель подразделения", - написал Луценко в Facebook.

Источник Украинской правды в ГПУ сообщил, что речь идет об Алисе Оскирко.

2 июля Луценко сообщил о задержании руководителей госпредприятия Днепропетровский облавтодор и ОАО ГАК Автомобильные дороги Украины по подозрению в хищении бюджетных средств.