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30.05.2018, 17:58

Луценко об исполнителе убийства: Он был составляющей спецоперации

Луценко об исполнителе убийства: Он был составляющей спецоперации - Фото
Юрий Луценко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Генпрокурор уточнил, что по делу об "убийстве" журналиста "исполнитель" будет проходить как свидетель

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Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что "исполнитель убийства" российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко был составляющей спецоперации. Об этом Луценко сообщил на брифинге вечером 30 мая, передает корреспондент LIGA.net.

Генпрокурор уточнил, что по делу "исполнитель" будет проходить как свидетель.

"Когда СБУ получила информацию о подготовке преступления, было открыто уголовное производство... СБУ провела необходимые действия", - добавил Луценко.

Глава Генпрокуратуры сообщил, что удалось добиться сотрудничества со следствием человека, которому было предложено совершить убийство. "Вчерашний исполнитель заказа был, по закону, частью оперативной комбинации, для того, чтобы зафиксировать окончательно вину организатора и постараться больше узнать о заказчике", - сказал он.

Генпрокурор отметил, что вчера была проведена оперативная комбинация, в результате которой организатору стало понятно, что убийство состоялось.

"Впереди работа по раскрытию конкретного заказчика", - пояснил Луценко.

Ранее стало известно, что Аркадий Бабченко оказался жив. Его "убийство" - это была спецоперация  украинских спецслужб.

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Теги: сбу, юрий луценко, аркадий бабченко
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