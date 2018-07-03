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03.07.2018, 15:30

Махинации в Охматдете: будут судить завсклада и медсестер

Махинации в Охматдете: будут судить завсклада и медсестер - Фото
Иллюстративное фото

Обвинительные акты против завсклада и трех старших медсестер передали в суд

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Киевская прокуратура утвердила и направила в суд обвинительные акты против сотрудников детской больницы Охматдет, обвиняемых в организации схемы по присвоению медикаментов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева. 

По версии следствия, заведующая аптечным складом с 2012 по 2015 года присвоила лекарств на сумму около 3 млн грн. Ее обвиняют по ч.5 ст.191 УК - присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением. 

Трех старших медсестер обвиняют в ненадлежащем выполнении своих служебных обязанностей, что привело к потере медпрепаратов.

Завершено следствие против еще четырех старших медсестер - подозреваемые ознакамливаются с материалами дела, а потом иски направят в суд. 

О махинациях с лекарствами стало известно в марте этого года.

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Теги: суд, махинации, охматдет, хищение лекарств
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