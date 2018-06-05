Манафорта обвинили в давлении на свидетелей по российскому делу

Роберт Мюллер (фото - Getty Images)

commenthover

С кем конкретно из свидетелей хотел связаться главный фигурант уголовного производства, у спецпрокурора США Роберта Мюллера не раскрывают

Реклама

Реклама

Вчера, 4 июня, расследующий вмешательство Кремля в выборы президента США спецпрокурор Роберт Мюллер обвинил экс-главу предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта в давлении на свидетелей. Об этом со ссылкой на материалы судебного процесса сообщило агентство Deutsche Welle.

Мюллер заявил, что Манафорт со своим помощником "неоднократно" пытались "установить контакт" с двумя свидетелями. Делали они это как по телефону, так и посредством мессенджера.

Один из свидетелей якобы сообщил ФБР, что Манафорт пытался "склонить его к лжесвидетельству", пишет NYT.

Учитывая эти действия подозреваемых, Мюллер попросил суд в округе Колумбия отозвать решение о домашнем аресте Манафорта из-за нарушения условий этой меры пресечения.

Ожидается, что экс-главу предвыборного штаба Трампа будут судить еще в этом году. У самого Трампа считают, что Мюллер не может выдвинуть обвинения президенту - такой вывод адвокаты Белого дома сделали на основании инструкций Минюста США.

Читайте мнение: Дело Манафорта и его последствия для Украины

В конце зимы 2018-го против Манафорта и его помощника Ричарда Гейтса выдвинули обвинения в уклонении от налогов на доходы, полученные в Украине при Януковиче. В США Манафорта обвиняют по 12 пунктам, в том числе в заговоре против государства и отмывании денег. Он не признает себя виновным. Попытка опротестовать расследование спецпрокурора Мюллера была неудачной.

2 мая 2018 года NYT написала, что в Украине якобы способствовали приостановке расследования дел, связанных с Манафортом, потому как Киев "боится, что это расстроит Трампа, после чего помощь Украине будет приостановлена". Спикеры ГПУ это отрицают, однако глава Департамента спецрасследований Сергей Горбатюк подтверждает.

18 мая бывший зять Манафорта пошел на сделку с Мюллером.