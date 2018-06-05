Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
05.06.2018, 07:02

Манафорта обвинили в давлении на свидетелей по российскому делу

Манафорта обвинили в давлении на свидетелей по российскому делу - Фото
Роберт Мюллер (фото - Getty Images)

С кем конкретно из свидетелей хотел связаться главный фигурант уголовного производства, у спецпрокурора США Роберта Мюллера не раскрывают

Реклама
Реклама

Вчера, 4 июня, расследующий вмешательство Кремля в выборы президента США спецпрокурор Роберт Мюллер обвинил экс-главу предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта в давлении на свидетелей. Об этом со ссылкой на материалы судебного процесса сообщило агентство Deutsche Welle.

Мюллер заявил, что Манафорт со своим помощником "неоднократно" пытались "установить контакт" с двумя свидетелями. Делали они это как по телефону, так и посредством мессенджера.

Один из свидетелей якобы сообщил ФБР, что Манафорт пытался "склонить его к лжесвидетельству", пишет NYT.

Учитывая эти действия подозреваемых, Мюллер попросил суд в округе Колумбия отозвать решение о домашнем аресте Манафорта из-за нарушения условий этой меры пресечения.

Ожидается, что экс-главу предвыборного штаба Трампа будут судить еще в этом году. У самого Трампа считают, что Мюллер не может выдвинуть обвинения президенту - такой вывод адвокаты Белого дома сделали на основании инструкций Минюста США.

Читайте мнение: Дело Манафорта и его последствия для Украины

В конце зимы 2018-го против Манафорта и его помощника Ричарда Гейтса выдвинули обвинения в уклонении от налогов на доходы, полученные в Украине при Януковиче. В США Манафорта обвиняют по 12 пунктам, в том числе в заговоре против государства и отмывании денег. Он не признает себя виновным. Попытка опротестовать расследование спецпрокурора Мюллера была неудачной.

2 мая 2018 года NYT написала, что в Украине якобы способствовали приостановке расследования дел, связанных с Манафортом, потому как Киев "боится, что это расстроит Трампа, после чего помощь Украине будет приостановлена". Спикеры ГПУ это отрицают, однако глава Департамента спецрасследований Сергей Горбатюк подтверждает.

18 мая бывший зять Манафорта пошел на сделку с Мюллером.

Читайте также
Спасти журналиста Бабченко: хроника спецоперации СБУ 30.05.2018Тема дня. Что заставило 19-летнюю студентку покончить с собой 19.02.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: Роберт Мюллер, российское дело, пол манафорт, дональд трамп, давление, свидетель
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Первая леди США не поедет с Трампом на встречу с Ким Чен Ыном
Мир Первая леди США не поедет с Трампом на встречу с Ким Чен Ыном
СМИ: США готовят санкции против энергокомпаний Северного потока-2
Мир СМИ: США готовят санкции против энергокомпаний Северного потока-2
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 